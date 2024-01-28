Збірна України серед ветеранів стала переможцем міжнародного турніру в Норвегії, повідомляє прес-служба АВФУ.

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Футбольний фестиваль "Кубок ветеранів 2024" проходив 26-27 січня у комуні Лердаль, що на півночі від Осло. Головною подією, окрім змагань 37 чоловічих та жіночих ветеранських команд у різних вікових категоріях, став турнір національних ветеранських збірних, в якому взяли участь Норвегія, Україна, Фінляндія, Грузія та Фарерські острови.

У фіналі, куди пробились Україна та Грузія, сильнішими були "синьо-жовті", які здобули перемогу з рахунком 4:3. Найкращим форвардом турніру було визнано Андрій Воробея. До слова, українці стали переможцями на турнірі у Норвегії вдруге поспіль.

Переможний склад національної збірної ветеранів виглядав наступним чином : Сергій Нагорняк, Олег Собуцький, Володимир Єзерський, Віталій Рева, Андрій Воробей, В'ячеслав Шевчук, Євген Левченко, В'ячеслав Свідерський, Тарас Михалик та Олег Шелаєв.

Також українці у складі команди Агробізнес взяли участь у змаганнях колективів 40+, де теж вибороли перше місце. Там суперниками були норвезькі команди. Результат – 4 перемоги та 1 нічия.

Переможний склад Агробізнеса: Мирон Маркевич, Олег Собуцький, Едуард Цихмейструк, Олександр Косирін, Андрій Донець, Руслан Костишин, Сергій Чиж-старший, Сергій Чиж-молодший, Артем Старгородський, Віталій Самойлов, Геннадій Медведєв та Максим Сирота.

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* ФК Агробізнес