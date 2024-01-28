Легенда "кулес" оголосив про свій літній відхід, проте ніхто не знімає з нього відповідальності за результати.

Барселона вижене капітана після 18 років у клубі – Хаві більше не врятує

Керівництво Барселони поставило перед Хаві чітке завдання до першого матчу 1/8 фіналу ЛЧ проти Наполі (21 лютого), повідомив журналіст Іньякі Де Лінос. Упродовж місяця каталонці гратимуть з представниками нижньої половини таблиці Ла Ліги – Осасуною, Алавесом, Гранадою і Сельтою. Боси Барси розраховють на максимальні 12 очок у цих турах, щоб мати шанси наблизитися до Реала та Жирони.

Якщо Хаві не впорається з цим завданням, то загроза дострокового звільнення стане цілком реальною. У структурі клубу є варіанти для тимчасової заміни. Це тренер молодіжки Рафа Маркес і Хонатан Жиральдес, який демонструє розкішні результати з жіночою командою.

Барселона програла Вільяреалу в трилері з вісьмома голами й двома дивовижними камбеками