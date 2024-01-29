Украина

Шахтер за четыре тайма не сумел забить Марибору в контрольном матче. Сборная Украины среди ветеранов стала победителем турнира в Норвегии.

Заря вернула из Европы легионера, последние полгода находившегося без клуба. Колос объявил о подписании вингера Шахтера.

Тренерские изменения

Барселона устраивает кастинг на замену Хави – легенда уже предлагает себя, нереальный Клопп, тренер Цыганкова и Довбика. Барселона может уволить Хави в 1/8 финала ЛЧ и грозит унизительной заменой из женской команды.

Ливерпуль после ухода Клоппа рискует оказаться на грани развала – три суперзвезды могут последовать за тренером. Зинченко прочат потерю наставника – каталонская пресса разродилась сенсационным инсайдом.

Мир

Жирона вернула лидерство, приблизив Бенитеса к отставке – Довбика остановил сейв тура, Цыганков упустил супершанс. Дженоа благодаря камбеку продолжила беспроигрышную серию, а Малиновский чуть не забил.

Лунин или Кепа: источник сообщил, кого Анчелотти выбрал основным вратарем Реала до конца сезона. Яремчук имел момент, но не спас Валенсию от поражения в Мадриде.

Бавария за 30 млн официально приобрела защитника, которого выбила из Лиги чемпионов.

Египет вылетел из КАН-2023, проиграв в серии пенальти ДР Конго. На Кубке Азии определилась первая четвертьфинальная пара – Австралия сыграет против сенсационного Таджикистана.