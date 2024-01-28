Чемпіони Німеччини офіційно оголосили про трансфер Саші Боея з Галатасарая. Контракт розрахований до 30 червня 2028 року.

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Інсайдери розкривають деталі угоди між клубами. Галатасарай отримав 30 млн євро фіксованими, ще 5 млн передбачені бонусами. Турки збережуть певний відсоток з наступного продажу 23-річного Боея. Також клуби проведуть 2 товариські матчі, прибутки з яких поділять порівну.

Додамо, що у нинішньому сезоні Боей провів 31 матч та відзначився двома голами. Баварія двічі обіграла Галатасарай на груповому етапі ЛЧ, що стало однією з головних причин вильоту турків. Мюнхенці "втішили" жертву хорошим заробітком – влітку 2021-го Боей приходив з Ренна за 1,15 млн євро, а тепер приносить у 30 разів більше.

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