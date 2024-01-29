Атлетіко випав за межі зони Ліги чемпіонів, але відставання залишалося мінімальним – всього одне очко. Мадрідці могли відіграти його у вдома у поєдинку з Валенсією, однак це завдання було не з легких. "Кажани" виграли 4 матчі Ла Ліги поспіль, а остання поразка у чемпіонаті датувалася 8 грудня.

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Підопічні Рубена Барахи змогли витримати шалений тиск Атлетіко в основний час першого тайму. Господарі організували мінімум 4 гольових нагоди, але дотиснути суперника вдалося аж на 4-й компенсованій. Відкрити рахунок зміг Ліно, який увірвався на лівий край штрафного під діагональ Грізманна – і пробив під ближню стійку. 1:0!

По перерві Валенсія прокинулась, налякавши столичну публіку дальнім ударом Переса на 48-й хвилині (Ян парирував). На 55-й хвилині ентренадор гостей навіть наважився випустити Яремчука, однак вже на 57-й "матрацники" подвоїли свою перевагу. Моліна виконав подачу з правого флангу на лінію воротарського, а Депай спокійно замкнув – 2:0!

Після цього питання щодо переможця були зняті. В середині другого тайму Атлетіко міг і пенальті заробити, остаточно закривши інтригу, однак після втручання VAR його скасували. Зате відродити напругу міг Яремчук, який на 68-й хвилині проігнорував партнера й завдав удару метрів з 25-ти – українець цілив у правий нижній кут, але Облак парирував. Пробив наш земляк слабенько.

Крім цього пострілу, Роман заробив жовту для Сауля й мав кілька цікавих відкривань. Не більше. Підсумкова статистика виглядає вкрай бідно, як для 40 хвилин ігрового часу. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу Атлетіко з рахунком 2:0 – мадридці повертаються у зону ЛЧ, наздоганяють Барселону й вириваються на третю позицію.

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