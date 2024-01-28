Жирона виходила на жахливе поле Балаїдоса з подвійною місією. Каталонці хотіли повернути лідерство у Ла Лізі після перемоги Реала, а також прагнули реабілітуватись за сенсаційну поразку від Мальорки в Кубку Іспанії. Мічел знову не міг розраховувати на основних центрбеків – Еріка Гарсію та Давіда Лопеса. У центрі захисту з'явилась експериментальна пара – компанію Блінду склав правий фулбек Арнау Мартінес. Зате обидва українські легіонери вже традиційно потрапили до стартового складу. Довбик, зокрема, мав чудовий шанс випередити Беллінгема у бомбардирських перегонах. Британець пропускав тур через дискваліфікацію.

Бражко в Жирону: журналіст оцінив шанси лідера Динамо приєднатись до Довбика і Циганкова в Ла Лізі

Стартова чверть запам'яталась великою кількістю боротьби. Гості намагалися високо пресингувати і ніяк не могли пристосуватися до складного газону. Звідси й чимала кількість браку. Циганков активно комбінував з Коуту, пропонував вертикальні ходи, але партнери не завжди помічали перспективні вривання.

Попри активнішу гру через фланг українця, перший небезпечний момент у матчі прийшов з протилежного боку, після навісної передачі Савіо на Довбика. Наш центрфорвард виграв повітря і пробив під поперечку, а Гуайта перевів сферу на кутовий. Алейш класно виконав стандарт, знайшовши голову Артема, якому знову не пощастило. Голкіпер Сельти дістав м'яча у правому від себе куті. Один з найяскравіших епізодів туру зачарував Ла Лігу.

Господарі відповіли дальнім ударом Мінгеси – Гассаніга рятував у стилі Луніна на Канарах. А після цього Жирона відкрила рахунок. Мігель тонко покотив у штрафний на Порту, який без зволікань вистрелив у ближній – 0:1. Жирона не зупинялась, створивши ще кілька хороших моментів. Той же Порту не встиг замкнути на дальній стійці кволий удар Довбика. Після цього каталонці розіграли зразкову триходівку. Циганков елегантно пропустив пас Коуту, одразу відкрився під зворотну передачу від Артема, але у вирішальний момент запустив сферу по горобцях.

Сельта теж не відсиджувалась в обороні. Гассаніга перевів у поперечку постріл Ларсена головою, а потім Арнау "привіз" на рівному місці, подарувавши м'яч Дувікасу. Грецький форвард своїм шансом не скористався, пробивши прямісінько у кіпера. Зрештою відпочивати команди пішли за мінімальної переваги каталонців.

Другий тайм розпочався з моменту Де ла Торре. Хавбека Сельти залишили без опіки на лінії штрафного, але той пробив дуже невдало. А потім вже оборона "селестес" прийняла на себе дальній удар Циганкова, який у фірмовому стилі змістився до середини. Жирона більше володіла м'ячем і буквально пролітала центр поля, проте на завершальній стадії були проблеми. Савіо багато помилявся, Мігель знімав м'ячі з ноги у Порту, тоді як Артем взагалі розчинився. Гнітючу картину доповнювало скандування ображених фанатів Сельти: "Бенітес, забирайся негайно!". І це не дивно, адже галісійці інертно виглядали як в атаці, так і у відборі.

Відверто нудний другий тайм завершився без забитих м'ячів. Жирона в економ-режимі здобула 17-ту перемогу у Ла Лазі, набравши 55 очок і знову випередивши Реал (54). Щоправда, мадридці ще мають матч у запасі. У мідвік "бланкос" проведуть перенесену через Суперкубок Іспанії зустріч з Хетафе. Натомість Жирона свій наступний поєдинок зіграє у суботу, 3 лютого. Команда Мічела прийматиме на Монтіліві учасника плей-офф ЛЧ – Сосьєдад.