Дженоа у вольовому стилі обіграла Лечче 28 січня в 22-му турі чемпіонату Італії (2:1). Звіт про матч Серії А за участю Руслана Маліновського читайте на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Дженоа – Лечче, стартував о 13:30 за київським часом. На момент початку гри команда Руслана Маліновського не програвала в чемпіонаті Італії вже 6 матчів – 2 перемоги і 4 нічиї. Лечче ж у останніх 5-ти турах Серії А набрав тільки один бал та мав одну перемогу в 16-ти матчах чемпіонату. Лише вдалий старт сезону дозволяв підопічним Роберто Д'Аверси мати 4-очковий відрив від зони вильоту.

Руслан Маліновський потрапив у стартовий склад "грифонів". У попередніх 20-ти матчах сезону 2023/24 півзахисник збірної України забив 2 голи і віддав 2 асисти. Щоправда, востаннє Руслан відзначався резуьтативною дією ще на початку грудня в поєдинку з Емполі. "Суха" серія Маліновського налічувала вже 7 матчів у всіх турнірах, але на папері суперник був оптимальним для того, щоб перервати неприємну особисту серію.

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Старт гри минув без гострих моментів. Хіба що на 10-й хвилині Маліновський знайшов Ретегі, який пробив низом у ближній кут – Фальконе на місці. Гості відповіли розіграшем кутового, після якого м'яч оминув площину воріт. Маліновський потужно приклався зі штрафного – м'яч по чудернацькій траєкторії полетів на трибуни Луїджі Ферраріс.

А вже в наступній атаці Лечче заробив пенальті. Альмквіст упав у боротьбі з Васкесом – арбітр вказав на позначку. Втім, Крстовіч з 11-ти метрів програв дуель Мартінесу. Кіпер Дженоа врятував команду після удару на силу! Йшла 18 хвилина гри.

Маліновський знову пробив з-за меж штрафного. До воріт було метрів 35, але м'яч полетів далеко вбік від воріт. І тут же Лечче таки відкрив рахунок. На 31-й хвилині Крстовіч з допомогою рикошету вивів гостей вперед. Цілком заслужено – команда Д'Аверси більше награла на гол.

До перерви Лечче міг забити ще раз, але Бані заблокував удар Альмквіста, а добивання Каба було неточним. Зрештою, перший тайм завершився з рахунком 0:1. Перевага Лечче закономірно відобразилася на табло Луїджі Ферраріс.

Вже на старті другого тайму Дженоа ледь не відігралась. Руслан Маліновський знову пробив здалеку, а м'яч після рикошету влучив у стійку. З добиванням Васкеса впорався Фальконе. Дженоа відповіла ударом Сансоне з кількох метрів – Мартінес врятував.

Гудмундссон взяв приклад із Маліновського, наважившись на дальній удар. З таким же успіхом – м'яч полетів вище. Але на 70-й саме Альберт став одним із героїв. Ісландець класно виконав штрафний удар, м'яч влучив у поперечину, після чого впав на лінію воріт. Ретегі встиг першим на добивання і зрівняв рахунок.

На куражі підопічні Джилардіно могли і перед вийти. Маліновський пробив зі штрафного, м'яч застряг у частоколі ніг, після чого таки опинився в Екубана. Удар форварда Дженоа парирував Фальконе.

Але на 76-й хвилині ганець таки забив. Затяжна атака Дженоа завершилася ударом Васкеса у поперечину. Ретегі замість удару з гострого кута головою скинув на Екубана. Калеб у падінні увігнав м'яч у сітку. Гол + асист від Ретегі дозволили "грифонам" повести в рахунку.

Лечче ніколи не вигравав у Дженоа на виїзді – не виграв і сьогодні. Завдяки вдалому другому тайму підопічні Альберто Джилардіно перевернули гру і довели безпрограшну серію в чемпіонаті до семи матчів. У Дженоа 28 пунктів і поточне 11 місце. Лечче ризикує серйозно влізти в боротьбу за виживання – до зони вильоту лише 4 очки.

Від порталу Sofa Score Маліновський, який відіграв весь матч, отримав оцінку 7,2. Це 5-й бал у складі Дженоа. Вище оцінили лише Ретегі (гол і асист), Мартінеса, який відбив пенальті, а також Стротмана і Васкеса. Українець награв на 0,11 xG (після одного з його 4-х ударів м'яч влучив у стійку). Також у його активі 11 ключовий пас і 84% точності передач.

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