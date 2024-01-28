Ліверпуль після відходу Клоппа ризикує опинитися на межі розвалу – три суперзірки можуть піти слідом за тренером
Несподіваний відхід Юргена Клоппа створює чималу проблему для керівництва Ліверпуля.
Разом з тренером "червоні" ризикують втратити і трьох ключових гравців, повідомляє TalkSport.
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Йдеться про Мохамеда Салаха, Вірджила ван Дейка і Трента Александера-Арнольда. Контракти всієї трійки завершуються влітку 2025 року. Вони опинилися у Ліверпулі і стали суперзірками саме за часів Клоппа. Невизначеність щодо нового тренера може підштовхнути гравців до рішення спробувати себе в іншому місці.
Саудівські клуби намагалися вирвати Салаха з Ліверпуля ще минулого літа. "Червоним" пропонували понад 200 млн євро, але Клопп вмовив єгиптянина провести ще бодай один сезон на Енфілді.
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