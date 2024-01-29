КАН-2023, 1/8 фіналу

Єгипет – ДР Конго – 1:1 (по пенальті – 7:8)

Голи: Мохамед, 45+1 – Еліа, 37

Єгипет і ДР Конго провели груповий етап без перемог. Не дивно, що в очному матчі основний час також не визначив переможця. Рівна гра рівних суперників. Єгиптяни на цьому турнірі мають проблеми з обороною, а конголезці – з реалізацією моментів.

Гвінея вирвала перемогу над Екваторіальною Гвінеєю та вийшла в 1/4 фіналу КАН – найкращий бомбардир не забив пенальті

"Фараони" активно розпочали, але не забили. А в середині першого тайму пропустили прикрий гол, вимкнувшись з боротьби. Підопічні Руя Віторії апелювали до арбітра, поки ДРК розігрував аут. Вкидання на Вісса, той прострілює, а Еліа після рикошету заносить м'яч у ворота.

Єгипет відповів перед перервою. Батубінсіка у власному штрафному заїхав ліктем по обличчю Хегазі та привіз пенальті – Мохамед його реалізував. Не Салах, звичайно, а Мостафа. Поки Салах лікується в Англії, його партнер забиває в кожному матчі.

У другому таймі Конго трішки цікавіше атакувало, однак явної переваги не мала жодна з команд. Матч перейшов в овертайми. Єгипет залишився в меншості після другої жовтої для Хамді. ДРК знову була ближчою до гола, але єгиптянам пощастило вистояти.

Серія пенальті була довгою, а вирішили все голкіпери. Щоправда, не в тому сенсі, як можна було подумати. Вони не потягнули жодного удару з 18. Дійшла черга бити воротарям. Габаскі влучив у поперечину, а Мпасі влучив у ціль. ДР Конго вийшла у чвертьфінал, де зустрінеться з Гвінеєю.