Півзахисник Шахтаря Дмитро Топалов став гравцем Колоса, повідомляє прес-служба "хліборобів".

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25-річний футболіст виступатиме за команду Ярослава Вишняка на правах оренди до кінця 2024 року. У новому клубі Дмитро носитиме футболку з номером 70.

Нагадаємо, Топалов – вихованець Шахтаря. З 2019 по 2022 рр. виступав в оренді у Маріуполі. У поточному сезоні провів за Шахтар 5 матчів без результативних дій. Його контракт з донеччанами чинний до 31 грудня 2025 року. Transfermarkt оцінює його у 800 тисяч євро.

До слова, Колос на зимову паузу пішов на 9-й сходинці турнірної таблиці УПЛ, набравши 21 очко.

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