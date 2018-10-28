Головні новини футболу 27 жовтня: Шахтар і Ліверпуль впевнено перемогли, Атлетіко очолив Прімеру перед Ель Класіко

"Футбол 24" представляє дайджест новин за 27 жовтня.

Україна

Шахтар без проблем розгромив Арсенал-Київ напіврезервним складом. Дивіться відео голів і огляд матчу першої і останньої команд чемпіонату. Завдяки цій перемозі "гірники" тимчасово відірвалися від Динамо на 5 очок. Паулу Фонсека відзначив закономірність успіху його підопічних, а В'ячеслав Грозний у притаманному стилі розкритикував своїх футболістів.

У центральному матчі туру Зоря розписала нульову нічию з Олександрією і продовжила безвиграшну серію до 6 матчів. Десна вдома переграла Маріуполь – переможний дубль на рахунку героя зустрічі Безбородька.

Ель Класіко

Сьогодні відбудеться довгоочікуване Ель Класіко – перше за 11 років без Роналду та Мессі. Квитки на матч коштують найдорожче в історії протистояння. Реал і Барселона вже оголосили заявки на поєдинок. Хулен Лопетегі має шанс перервати "прокляття", яке триває вже 41 рік.

Однак до Ель Класіко Прімера підходить з новим лідером – на вершину турнірної таблиці вирвався Атлетіко, який у важкому матчі здолав Реал Сосьєдад. Валенсія і Атлетік зіграли в нудну нічию, а Леганес Андрія Луніна програв Леванте і залишився в зоні вильоту.

Європа

Ліверпуль розгромив Кардіфф і очолив англійську Прем'єр-лігу. 26 очок у 10 турах – найкращий старт "червоних" в історії АПЛ. Садьйо Мане оформив дубль і став 7 африканцем, який забив 50 голів в англійському топ-дивізіоні. В іншому матчі на Туманному Альбіоні Вест Хем Андрія Ярмоленка втратив перемогу над Лестером. Головна подія вечора – вертоліт власника "лисиць" розбився біля домашнього стадіону клубу.

Герта перервала 6-матчеву переможну серію дортмундської Борусії в усіх турнірах. "Джмелі" залишилися на першому місці в Бундеслізі, але Баварія, обігравши Майнц, наблизилася впритул. Суперник Шахтар Хоффенхайм розтрощив Штутгарт.

Ювентус був близьким до того, щоб вдруге поспіль втратити очки в Серії А. Туринці мали серйозні проблеми в гостях у Емполі, але дубль Кріштіану Роналду приніс їм вікторію. Переможний гол португальського генія вийшов особливо красивим – дальній постріл з-за меж штрафного майданчика в "дев'ятку".