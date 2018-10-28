Барселона – Реал: Лопетегі має шанс перервати "прокляття", яке триває вже 41 рік

Для наставника мадридського Реала Хулена Лопетегі матч 10 туру Прімери проти Барселони, який відбудеться 28 жовтня на Камп Ноу, має колосальне значення.

Вже завтра, 28 жовтня, відбудеться Ель Класіко. Матч Барселона – Реал розпочнеться о 17:15 на Камп Ноу.

Головний тренер Реала Хулен Лопетегі у випадку невдачі в цьому матчі ризикує залишити свою посаду. А от у разі перемоги Лопетегі стане першим тренером "Королівського клубу" за більш ніж 40 років, який переміг Барселону в Ель Класіко на виїзді, повідомляє Mundo Deportivo.

Яким був футбол часів останнього Ель Класіко без Мессі та Роналду: Мілан – чемпіон Європи, Зідан – найдорожчий гравець

Останнім іспанським тренером Реала, який обігрував Барселону на Камп Ноу, був Луїс Моловни. Під керівництвом іспанця мадридці здолали "блаугранас" в 12 турі сезону 1977/78 з рахунком 3:2. Цікаво, що в тому сезоні Реал став чемпіоном Іспанії, а в наступному чемпіонаті зумів захистити свій титул.

Відтоді жоден іспанський тренер Реала не може обіграти Барселону на виїзді, в тому числі легендарний Вісенте дель Боске.

Барселона як фінал тренера Реала, жертви Коноплянки, жах Неймара – топ-5 матчів вікенду, які варто дивитись