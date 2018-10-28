Арсенал-Київ – Шахтар – 0:3 – відео голів та огляд матчу

Шахтар розгромно переміг Арсенал-Київ у 13 турі УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Арсенал-Київ – Шахтар.

На останній хвилині першого тайму Алан Патрік відкрив рахунок у матчі. Бразилець дальнім ударом застав опонентів зненацька. Відразу подвоїти перевагу міг зі штрафного Майкон, але цього разу Сітало витягнув м'яч з-під поперечини.

Шахтар без проблем розгромив Арсенал-Київ і відірвався від Динамо

Шахтар продовжував насідати на володіння господарів. Арсенал-Київ рятував голкіпер, допомагав йому і каркас воріт, але на 55 хвилині гості забили вдруге. Патрік з глибини класно знайшов Ісмаїлі, а той викотив м'яч Болбату на порожні ворота – 0:2.

А на екваторі другого тайму Коваленко зміг заробити одинадцятиметровий удар, який Віктор сам і реалізував, встановши розгромний рахунок у матчі. Після третього забитого м'яча Шахтар заспокоївся та без проблем дограв матч, здобувши розгромну перемогу на виїзді проти київського Арсенала.

УПЛ, 13 тур

Арсенал-Київ – Шахтар – 0:3

Голи: Патрік, 45, Болбат, 55, Коваленко, 63 (пен)

Фонсека: Участь Тайсона і Марлоса в матчах проти Динамо та Манчестер Сіті досі під питанням