Вертоліт власника Лестера розбився біля домашнього стадіону клубу – всі деталі

Гелікоптер, що належить власнику Лестера Вічаю Шрівадданапрабха, потрапив у аварію біля Кінг Пауер Стедіум.
Після матчу 10 туру АПЛ Лестер – Вест Хем (1:1) стався моторошний епізод. Вертоліт власника "лисів" Вічая Шрівадданапрабха розбився біля стадіону, впавши біля автостоянки. Внаслідок цього розпочалася пожежа.
Клуби АПЛ та зі всього світу в Twitter висловлюють співчуття Лестеру та всім постраждалим. Футболісти клубу також співпереживають.
Вболівальники вже несуть квіти до стадіону Кінг Пауер, хоча офіційної інформації щодо постраждалих у трагедії немає.
Daily Mail повідомляє, що Лестер скасував сьогоднішнє тренування і попросить Футбольну Асоціацію перенести матч Кубка ліги проти Саутгемптона, який запланований на 30 жовтня.
З'явилося фото при денному світлі з місця трагедії від Sky. Вертоліт врізався в бетон.