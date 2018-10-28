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Вертоліт власника Лестера розбився біля домашнього стадіону клубу – всі деталі

11:17 7320 Читать на русском
Вертоліт власника Лестера розбився біля домашнього стадіону клубу – всі деталі
Аварія вертольота власника Лестера / Irish Mirror

Гелікоптер, що належить власнику Лестера Вічаю Шрівадданапрабха, потрапив у аварію біля Кінг Пауер Стедіум.

Після матчу 10 туру АПЛ Лестер – Вест Хем (1:1) стався моторошний епізод. Вертоліт власника "лисів" Вічая Шрівадданапрабха розбився біля стадіону, впавши біля автостоянки. Внаслідок цього розпочалася пожежа.

Хто був на борту і який стан здоров'я постраждалих, наразі офіційно не повідомляється. Поліція та швидка допомога Лестера відразу прибули на місце подій.

Цей вертоліт забирав Вічая Шрівадданапрабха з поля Кінг Пауер після кожного матчу Лестера. ВВС інформує з власних джерел, що і цього разу він перебував у вертольоті. Sky Sports деталізує, що з бізнесменом летіла його дочка і ще 3 особи, а от його сина, який є віце-президентом Лестера, Аяватта на борту не було. Як і спортивного директора клубу Джона Радкіна.

Очевидці передають, що вертоліт трішки відлетів від стадіону, після чого по спіралі врізався в землю з величезним гуркотом. Стався вибух – у повітря піднявся клубок вогню. Причиною аварії називають проблеми у хвості гелікоптера.

"Я бачив працівників першої команди Лестера в сльозах. У клубі панує тиша – люди не знають, що робити, плачуть і просто заспокоюють один одного", – розповідає коментатор BBC Ян Стрінгер.

Клуби АПЛ та зі всього світу в Twitter висловлюють співчуття Лестеру та всім постраждалим. Футболісти клубу також співпереживають.

Вболівальники вже несуть квіти до стадіону Кінг Пауер, хоча офіційної інформації щодо постраждалих у трагедії немає.

Daily Mail повідомляє, що Лестер скасував сьогоднішнє тренування і попросить Футбольну Асоціацію перенести матч Кубка ліги проти Саутгемптона, який запланований на 30 жовтня.

З'явилося фото при денному світлі з місця трагедії від Sky. Вертоліт врізався в бетон.

Англія10 турКінг Пауер (Лестер)

Лестер Сіті - Вест Хем: Субота 27 жовтня 2018

Лестер Сіті
Матч завершено
1 : 1
Вест Хем
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Відеоновини Головне Англія Лестер Сіті Лестер Сіті Лестер Сіті - Вест Хем Вічай Шріваддханапрабха
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