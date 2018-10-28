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Вест Хем Ярмоленка втратив перемогу над Лестером: 10 тур АПЛ, матчі суботи

27 жовтня 21:26 1052 Читать на русском
Вест Хем Ярмоленка втратив перемогу над Лестером: 10 тур АПЛ, матчі суботи
Бальбуена відкрив рахунок в матчі / Твіттер Прем'єр-Ліги

В рамках 10 туру АПЛ Брайтон приймав Вулверхемптон, Фулхем зустрівся з Борнмутом, а Ньюкасл намагався здобути першу перемогу в сезоні в матчі з Саутгемптоном, Вест Хем провів перший матч без Ярмоленка. Рахунки та звіт про матчі читайте на сайті "Футбол 24".

Брайтон вдома мінімально обіграв Вулверхемптон. Перемогу господарям приніс Мюррей на самому початку другого тайму.

Ліверпуль розгромив Кардіфф та одноосібно очолив турнірну таблицю. Рахунок відкрив Салах вже на 10 хвилині, зумівши переправити м'яч у ворота після метушні в штрафному. Другого голу довелось чекати аж до 66 хвилини, коли Мане якимось чином просочився крізь захисників і пробив воротаря. Патерсон відновив інтригу на 77 хвилині, подарувавши надію на позитивний рахунок валлійцям. Однак Шакірі та Мане позбавили Кардіфф шансів на бодай нічию.

Саутгемптон вдома не зміг обіграти Ньюкасл. Попри тотальну перевагу господарів за ударами (22:6) "святі" не змогли бодай одного разу переправити м'яч у ворота Дубравки.

Уотфорд розтрощив аутсайдера чемпіонату Хаддерсфілд. Початок погрому поклав Перейра на 10 хвилині, а через 9 хвилин Деулофеу подовїв перевагу "шершнів". В другому таймі Хаддерсфілд намагався відігратись, однак підводила реалізація. А от у Саксесса з точністю було все гаразд, що він і довів на 79 хвилині після передачі Кіко.

Борнмут в більшості розгромив Фулхем. Рахунок відкрив Вілсон на 14 хвилині ударом з пенальті. Команди продовжували рівну гру аж до 72 хвилини, коли Брукс після передачі Фрейзера подвоїв перевагу "вишень". А вилучення капітана "котеджерів" Макдональда полегшило справу Борнмуту – Вілсон оформив дубль на 85 хвилині.

Вест Хем не втримав перемогу в матчі з Лестером. Відкрив рахунок в матчі Бальбуена, який добив власний же удар. Нобл ще до перерви дуже жорстко зіграв проти Ндіді, за що отримав пряму червону картку. Лестер зумів врятувати нічию аж на 89 хвилині, Ндіді класним дальнім ударом пробив Фабіанскі.

Ліверпуль набрав 26 очок і тимчасово вирвався на перше місце, Манчестер Сіті зіграє свій матч в понеділок з Тоттенхемом. Борнмут та Уотфорд продовжують займати 6 та 7 місця з 20 та 19 очками відповідно. Перемога над Вулверхемптоном дозволила Брайтону обіграти Лестер. А невдахи цього дня замикають турнірну таблицю чемпіонату Англії. Лестер та Вест Хем залишились на 12 та 13 позиціях.

Чемпіонат Англії 2018/19, 10 тур

Брайтон – Вулверхемптон – 1:0

Гол: Мюррей, 48

Ліверпуль – Кардіфф – 4:1

Голи: Салах, 10, Мане, 66, Шакірі, 84, Мане, 87 – Патерсон, 77

Саутгемптон – Ньюкасл – 0:0

Уотфорд – Хаддерсфілд – 3:0

Голи: Перейра, 10, Деулофеу, 19, Саксес, 80

Фулхем – Борнмут – 0:3

Голи: Вілсон, 14, (пен), 85, Брукс, 72

Вилучення: Макдональд, 73

Лестер – Вест Хем – 1:1

Голи: Ндіді, 89 – Бальбуена, 30

Англія10 турКінг Пауер (Лестер)

Лестер Сіті - Вест Хем: Субота 27 жовтня 2018

Лестер Сіті
Матч завершено
1 : 1
Вест Хем
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