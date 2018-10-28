Хоффенхайм в більшості розгромив Штутгарт : 9-й тур Бундесліги, матчі суботи

У 9-у турі німецької Бундесліги Герта взяла очки у Дортмунді, Баварія здобула важку перемогу над Майнцом, Вольфсбург розгромив Фортуну, Ганновер програв Аугсбургу, а Хоффенхайм розтрощив Штутгарт.

Борусія вдома приймала Герту, з якою вийшов дуже непростий поєдинок. Перший тайм був за дортмундцями, які досить швидко вийшли уперед на 19-й хвилині зусиллями Санчо – втім, цей гол відмінили через офсайд. Санчо не зупинився і забив через вісім хвилин після контратаки три в один, замкнувши передачу Гьотце в порожні ворота. Герта наприкінці тайму прокинулась, створила кілька моментів та підловила "бджіл" на помилці в обороні – на 41-й хвилині Міттельштадт виконав прекрасну передачу, а Калу вийшов віч-на-віч та переграв Буркі. Тим не менш, другому таймі Дортмунд зміг притиснути берлінців: на 73-й хвилині Борусія розкатала красиву комбінацію, і Санчо забив, здавалося, переможний гол у пусті ворота – 2:1. Герта, однак, змогла врятуватися вже у компенсований час, заробивши пенальті – його реалізував Калу.

Борусія Д – Герта – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Баварія провела виїзний матч проти Майнца по схожому сценарію – навіть перший гол мюнхенців відмінили через офсайд. На 39-й Баварія змогла вирватись уперед після прекрасної передачі Кімміха, яку красивим і точним ударом у дотик завершив Горєцка – 0:1. На 48-й хвилині Майнц відігрався зусиллями Боетіюса, який замкнув простріл Бросінскі, але баварцям вдалося зібратись і забити переможний гол – це Тьяго Алькантара у підкаті замкнув передачу Роберта Лєвандовскі з правого флангу. Більше голів у матчі забито не було.

Аугсбург на виїзді впевнено впорався з Ганновером, вирвавшись уперед після кутового на 8-й хвилині – це Рані Хедіра зачепився за м'яч та пробив з кількох метрів у ближній. На 60-й хвилині гості заробили штрафний, після виконання якого Харагучі заблокував м'яч рукою – і це був пенальті, який впевнено реалізував Фіннбогасон. Ганновер зробив спробу камбека на 72-й хвилині, але гол Бебу залишився єдиним зі сторони господарів.

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У матчі між Фортуною та Вольфсбургом все було досить банально. "Вовки" тиснули впродовж всього матчу й відвантажили у ворота новачків Бундесліги три сухих голи. Початок розгрому поклав Вегорст, який на 41-й хвилині реалізував пенальті. На 73-й Брекало подвоїв перевагу гостей, а на 80-й Гінчек закрив усі питання.

Хоффенхайм в більшості знищив Штутгарт. "Шваби" можна сказати розпочали матч в меншості, Інсуа вирішив піти прямою ногою на суперника і влучив тому в обличчя. Проте забивати Хоффенхайм почав лише в другому таймі і голи посипались один за одним. Рахунок відкрив Бренет на 48 хвилині, а вже за 2 хвилини він асистував Жоелінтону. А на 60 хвилині Штутгарт горів 0:4, Бельфоділ за 3 хвилини оформив дубль.

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Таким чином, дортмундська Борусія продовжує очолювати турнірну таблицю з 21 очком, в той час як Баварія залишається на другому місці у двох очках від "бджіл". Герта йде на п'ятій сходинці з сімнадцятьма очками, Аугсбург набрав дванадцять та піднявся на восьму, Майнц йде дванадцятим із дев'ятьма очками, Ганновер залишився із шістьма очками та опустився у зону вильоту, а Фортуна, маючи на одне менше, залишилась на останньому місці. Хоффенхайм набрав 13 очок і піднявся на 8 сходинку, Штутгарт з 5 очками залишився на останньому місці.

Чемпіонат Німеччини, 9-й тур

Борусія Д – Герта – 2:2

Голи: Санчо, 27, 73 – Калу, 41, 90+1 (пен)

Майнц – Баварія – 1:2

Голи: Боетіюс, 48 – Горєцка, 39, Алькантара, 62

Ганновер – Аугсбург – 1:2

Голи: Бебу – Хедіра, 8, Фіннбогасон

Фортуна – Вольфсбург – 0:3

Голи: Вегорст, 41 (пен), Брекало, 73, Гінчек, 80

Хоффенхайм – Штутгарт – 4:0

Голи: Бренет, 48, Жоелінтон, 51, Белфоділ, 57, 60