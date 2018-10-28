Атлетіко переміг Реал Сосьєдад та очолив турнірну таблицю: 10 тур Ла Ліги, матчі суботи

В матчі 10 туру Ла Ліги Жирона в меншості здолала Райо Вальєкано, Атлетік і Валенсія розійшлися нічиєю, Леганес програв Леванте, Сельта завдяки хет-трику Аспаса розгромила Ейбар, а мадридський Атлетіко впевнено здолав Реал Сосьєдад.

Жирона розпочала перший тайм більш жваво в атаці і зуміла двічі вразити ворота Альберто Гарсії. Спочатку Порту реалізував пенальті за фол Гальвеса, а під завісу тайму оформив дубль з передачі Борхи Гарсії. По перерві Райо Вальєкано вирівняв гру і навіть скоротив відставання завдяки голу Гальвеса, однак на більше гості не спромоглись. Жирона втримала перемогу, незважаючи навіть на те, що закінчувала гру в меншості, Лосано отримав пряму червону за грубий фол.

Атлетік та Валенсія так і не змогли виявити сильнішого. Боротьби в цій зустрічі було набагато більше, аніж самого футболу, а тому нулі на табло є справедливим результатом для обох команд.

Атлетік – Валенсія – 0:0 – відеоогляд матчу

Леванте на своєму полі приймав Леганес, у стартовому складі якого знову не знайшлося місця нашому Андрію Луніну. За це гості були жорстоко покарані на 14-й хвилині, коли прохід та передачу Кампаньї потужним ударом метрів з 13-ти завершив Рохер – 1:0. На 90+1-й же Рочіна забив другий гол, встановивши остаточний рахунок.

Сельта не стала довго тягнути з Ейбаром, відкривши рахунок вже на 5-й хвилині матчу, коли Аспас красиво пробив з лінії штрафного під саму поперечину – 1:0. На 36-й Яго подвоїв перевагу Сельти, помітивши вихід воротаря та перекинувши його метрів з 30-ти. На старті другого тайму Браїс Мендес пострілом з-за меж штрафного у дев'ятку встановив розгромний рахунок, а на 82-й Аспас оформив хет-трик, обікравши останнього захисника, обігравши воротаря та забивши у пусті – 4:0.

Атлетіко проводив дуже непростий поєдинок проти Реал Сосьєдада. Підопічні Сімеоне розпочали досить активно, але змогли відзначитись лише перед самою перервою й не без долі фарту: на 45-й хвилині захисник Навас вибив простріл Корреа прямо на ногу Дієго Годіна, а той тут же розстріляв ворота – 1:0. У другому таймі гра мадридців стала кращою, що вилилось у друге взяття воріт Сосьєдада: на 60-й хвилині Філіпе Луїс розвернувся у штрафному та завдав красивого удару в дальній верхній кут – 2:0. Цей гол виявився останнім у матчі.

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Після цієї перемоги Атлетіко очолив турнірну таблицю, маючи активі тепер вже 19 очок. Леванте набрав 16 очок та піднявся на 7 місце, Сельта має 13 очок та йде дев'ятою, а Жирона з такою ж кількістю знаходиться прямо за нею. Реал Сосьєдад з 12 очками опустився на 12 позицію, Валенсія набрала 11 очок і знаходиться на 14-й, але Ейбар дихає їй прямо у спину. Атлетік з 10 пунктами розташувався на 16-й сходинці, а Леганес та Райо Вальєкано продовжують перебувати у зоні вильоту.

Чемпіонат Іспанії 2018/19, 10 тур

Жирона – Райо Вальєкано – 2:1

Голи: Порту, 34, (пен), 45 – Гальвес, 61

Вилучення: Лосано, 88

Атлетік – Валенсія – 0:0

Леванте – Леганес – 2:0

Голи: Рохер, 14, Рочіна, 90+1

Сельта – Ейбар – 4:0

Голи: Аспас, 5, 36, 82, Мендес, 56

Атлетіко – Реал Сосьєдад – 2:0

Голи: Годін, 45, Філіпе Луїс, 60