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Десна – Маріуполь – 2:0 – відео голів та огляд матчу

27 жовтня 17:02 349 Читать на русском
Десна – Маріуполь – 2:0 – відео голів та огляд матчу
Десна – Маріуполь – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Десна в Чернігові впевнено перемогла Маріуполь. Дивіться відео голів та огляд матчу. 

Чернігівці вийшли вперед вже на 4-й хвилині після шедеврального пострілу Безбородька, який підхопив м'яч після обрізки, протягнув його через півполя та влучив у дев'ятку з дистанції. Це неабияк спантеличило гостей, які прийшли до тями ближче до кінця тайму.

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Другий тайм Десні знову вдалось почати зі швидкого голу – і знову його автором став Денис Безбородько, який на 47-й хвилині скористався жахливою помилкою Бикова, вийшов віч-на-віч та переграв Гальчука. На 52-й же чернігівці були близькими до третього голу, але постріл Артема Фаворова зі штрафного з-під поперечини дістав голкіпер.

"Сіверяни" піднялися на шосте місце та впритул наблизились до "азовців", у яких на одне очко більше – шістнадцять проти сімнадцяти. Втім, конкуренти обох команд свої матчі ще не зіграли.

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Чемпіонат України 2018/2019, 13-й тур

Десна – Маріуполь – 2:0

Голи: Безбородько, 4, 47

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Україна13 тур

Десна - Маріуполь: Субота 27 жовтня 2018

Десна
Матч завершено
2 : 0
Маріуполь
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