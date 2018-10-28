Десна – Маріуполь – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Десна в Чернігові впевнено перемогла Маріуполь. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Чернігівці вийшли вперед вже на 4-й хвилині після шедеврального пострілу Безбородька, який підхопив м'яч після обрізки, протягнув його через півполя та влучив у дев'ятку з дистанції. Це неабияк спантеличило гостей, які прийшли до тями ближче до кінця тайму.

Десна вдома перемогла Маріуполь

Другий тайм Десні знову вдалось почати зі швидкого голу – і знову його автором став Денис Безбородько, який на 47-й хвилині скористався жахливою помилкою Бикова, вийшов віч-на-віч та переграв Гальчука. На 52-й же чернігівці були близькими до третього голу, але постріл Артема Фаворова зі штрафного з-під поперечини дістав голкіпер.

"Сіверяни" піднялися на шосте місце та впритул наблизились до "азовців", у яких на одне очко більше – шістнадцять проти сімнадцяти. Втім, конкуренти обох команд свої матчі ще не зіграли.

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Чемпіонат України 2018/2019, 13-й тур

Десна – Маріуполь – 2:0

Голи: Безбородько, 4, 47