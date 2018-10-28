Грозний: Футболісти Арсенала-Київ дивились на гравців Шахтаря, як на людей з іншої планети

Запальний головний тренер Арсенала-Київ В'ячеслав Грозний після матчу з Шахтарем встиг і детально проаналізувати гру команди, і згадати минуле, і розповісти про своє бачення майбутнього команди.

"Сьогодні грали команди двух різних вагових категорій. Команда, яка очолює чемпіонат, та яка є аутсайдером УПЛ. Звичайно, клас гравців Шахтаря, як і київського Динамо, надзвичайно високий для нашої команди. І щоб грати на рівних з ним, потрібно правильно діяти від стартового до фінального свистка. Тим тиждень готуєшся, розказуєш, кожен день проводиш теорії, виходиш на поле, це все тренуєш. Всі все розуміють, але коли виходять на поле, то спочатку один не допрацьовує, інший не допрацьовує. Центральний трикутник півзахисників за весь матч сьогодні може хіба що кілька разів відібрав м'яч. Ми програли через те, що не виконали тактичні завдання, які я дав команді. Але відразу скажу, що відповідальність за результат я беру на себе.

У мене є індивідуальні претензії до окремих гравців, але я публічно про це не говорю. Але ми домовлялися про те, що центральний трикутник Вакулко-Домбровський-Євтоскі повинні закрити центральний трикутник Шахтаря, звідки, як з диспетчерського пульту, іде більшість передач. Шахтар дуже добре награє гравців, які виходять з глибини, тому там нам треба було закрити... Одночасно потрібно було закривати фланги, перебудовуючись. Знову центральний трикутник повинен працювати. На тренуванні вони робили все добре, але проти них не грали футболісти Шахтаря, а ті гравці Арсенала, які не повинні були вийти сьогодні в стартовому складі.

Арсенал-Київ – Шахтар – 0:3 – відео голів та огляд матчу

Я вже не кажу, що у нас п'ять гравців, які грали в старті проти Ворскли, сьогодні пропускали матч. А якщо додати Алексєєва, то буде шість. Хто? Гринь і Сагуткін, які належать Шахтарю, згідно з орендною угодою не мали права грати. В матчі з ФК Львів жовту отримав Дубінчак, був вилучений Лола. Фактично весь лівий фланг у нас повністю випав. Оріховський досі лікується.

А коли кажуть, що Шахтар вийшов на основним складом, то послухайте, у них всі гравці основні. Всі багато коштують. А ті, хто вийшов сьогодні проти нас, більше хочуть, ніж ті, хто поки готується до інших матчів. Фактично весь перший тайм ми терпіли, допрацьовувати, але не брали гравців у центральній зоні, і мене це не влаштовувало. Я бачив, які зміни зроблю в перерві. Ми подавали штрафний на ворота суперника. Баланюк його подав... воротарю в руки. Пішла контратака, і ми пропустили м'яч, фактично в роздягальню. Це дуже психологічно впливає. Якби ми зіграли 0:0 перший тайм, ще були шанси і я зробив би певну перебудову. Але мені довелося піти на деякі кардинальні кроки. Я випустив Фещука, який добре грає головою та має досвід. І вирішив випустити третього центрального захисника Карася, щоб наші крайні захисники мали можливість активніше включатися, та була підстраховка, коли включаються Ісмаїлі та Бутко.

Рівень майстерності суперника значно вищий. Чудес не буває. Вже коли рахунок був 0:3 і я випустив молодого Стрижака в опорну зону, в нас почали з'являтися моменти, але не проходив останній шанс. Можна згадати, що на початку матчу Єрмаченко вискочив фактично віч-на-віч. Я не кажу, що забий ми тоді, Арсенал би виграв. Реальність для сьогоднішнього Арсенала виграти у сьогоднішнього Шахтаря – знаєте, це з області фантастики. Що воротар все потягне, що не будемо робити помилок... На превеликий жаль, ми не виконували те, про що домовлялися. Гравці перетримували, а Шахтар за "принципом трьох секунд" відразу при втраті м'яча вступає в пресинг. На тренуваннях ми виходили та відрізали групу гравців. Сьогодні і Вакулко, і Баланюк, і Домбровський, усі півзахисники починали обводки, ведення м'яча, втрачали його і Шахтар накривав.

Мене не влаштовує, коли більше всіх відібрав м'яч нападник Акулінін. Йому браво, але дуже погано, що півзахисники не відбирали м'яч. Те, що вони дивилися на гравців Шахтаря, як на людей з іншої планети, це нікого не цікавить. Ви вийшли грати та граєте в одному чемпіонаті! Тому що можна зіграти правильно і взяти очки. Десна могли зіграти внічию з Шахтарем.

Можна програвати, але мені здалося, що низка гравців трохи боялися Шахтаря. І вони не повірили, що граючи правильно, можна грати на рівних. У 2002-2003, 2004 роках ми двічі домашні матчі зіграли 0:0 з Шахтарем. Там гравці терпіли та допрацьовували. Більш того, у сезоні 2002-2003 ми мали вигравати на Олімпійському.

Арсенал-Київ – Шахтар: післяматчева прес-конференція Паулу Фонсеки

У мене зараз була досить жорстка розмова з гравцями у роздягальні. І я сказав, щоб не дивувалися, якщо я групу гравців переведу у дубль, тому що ви не дотягуєте до першої команди. Хто не буде відбирати м'яч – грати в мене не буде. Якщо ви не можете віддати передачу, тоді хоча б заважайте супернику грати, правильно перебудовуючись! І кажу їм – не бійтеся, я все одно відповідаю за результат. Не було результату у Раванеллі – його звільнили, не буде у мене – можуть звільнити і мене, це нормально.

Але я також розумію реалії. Гравці Шахтаря настільки швидко приймають рішення, що деякі наші гравці думають, щоб скоріше матч закінчився. І як можна порівнювати Шахтар та Арсенала, якщо один гравець Шахтаря коштує більше, ніж 10-річний бюджет Арсенала!", – розповів Грозний на післяматчевій прес-конференції.

Зазначимо, Шахтар розгромив Арсенал-Київ у матчі 13-го туру української Прем'єр-ліги.