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Барселона – Реал: квитки на матч коштують найдорожче в історії Класіко

27 жовтня 10:52 783 Читать на русском
Барселона – Реал: квитки на матч коштують найдорожче в історії Класіко
Барселона – Реал: квитки на матч коштують найдорожче в історії Класіко / фото: AS

Потрапити на центральний матч 10 туру Ла Ліги Барселона – Реал не лише непросто, а й недешево. Квитки на поєдинок є найдорожчими в історії знаменитого протистояння.

Ціни на квитки на поєдинок 10 туру чемпіонату Іспанії Барселона – Реал стартують від 179 євро. Найдорожчий квиток на звичайні місця вартує 499 євро, а перепустки у VIP-зону коштують неймовірні 4040 євро, повідомляє AS.

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І це при тому, що вперше за 11 років у Класіко не зіграють ні Ліонель Мессі, ні Кріштіану Роналду. До слова, в сезоні 2017/18 ціни на Ель Класіко коливались від 139 до 439 євро. Втім, такі ціни не відлякали поціновувачів футболу, адже практично всі квитки на поєдинок вже продані.

Матч Барселона – Реал розпочнеться 28 жовтня о 17:15. Після 9 турів каталонці лідирують у чемпіонаті, набравши 18 очок. Мадридці на 7 місці (14 пунктів).

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Барселона - Реал Мадрид: Неділя 28 жовтня 2018

Барселона
Матч завершено
5 : 1
Реал Мадрид
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