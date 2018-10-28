Шахтар без проблем розгромив Арсенал-Київ і відірвався від Динамо

Шахтар легко переграв Арсенал-Київ в рамках 13 туру української Прем'єр-ліги. Рахунок та звіт про матч читайте на Футбол 24.

Шахтар на тижні поступився в Лізі чемпіонів Манчестер Сіті, а до цього матчу підходив з 2 очками переваги над Динамо на вершині чемпіонату. Арсенал-Київ розмістився на протилежному кінці турнірної таблиці, але новий наставник "канонірів" В'ячеслав Грозний обіцяв дати гідний бій супернику.

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Саме його підопічні створили перший момент у зустрічі. Домбровський хорошим розрізним пасом знайшов у чужому штрафному майданчику Єрмаченка, але той з перспективної позиції не зумів переграти голкіпера. Після цього Шахтар повністю взяв м'яч під свій контроль. Небезпечними були кутові Ракицького, який навіть не раз намагався виконати "сухий лист". Декілька шансів змарнував Болбат – Сергій ніяк не міг пробити Сітала.

Найактивнішим в атаці "гірників" все одно був Ракицький, чиї дальні постріли регулярно турбували воротаря Арсенала-Київ. Столична команда до перерви оборонялася досить непогано, Сітало також регулярно здійснював сейви. Однак під завісу тайму Шахтар все ж відкрив рахунок – Алан Патрік дальнім ударом застав опонентів зненацька. Відразу подвоїти перевагу міг зі штрафного Майкон, але цього разу Сітало витягнув м'яч з-під поперечини.

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У другій половині зустрічі нічого не змінилося. Шахтар продовжував насідати на володіння господарів. Арсенал-Київ рятував голкіпер, допомагав йому і каркас воріт, але на 55 хвилині гості забили вдруге. Патрік з глибини класно знайшов Ісмаїлі, а той викотив м'яч Болбату на порожні ворота – 0:2. Одностороння гра продовжилася, моменти "гірників" сипалися з рогу достатку.

Тотовицький з вигідної позиції дивом не влучив у площину, черговий удар Болбата потягнув Сітало, а от Коваленко заробив пенальті, яке сам і реалізував. Коли рахунок став розгромним, Шахтар вже менш інтенсивно біг вперед, але й супернику нічого не дозволив створити.

Протистояння першої та останньої команди УПЛ завершилося прогнозовано. Нехай фаворит і зіграв напіврезервним складом. Шахтар набрав 34 очки і закріпився в ролі лідера першості – 5 очок переваги над Динамо, в якого матч в запасі. Арсенал-Київ з 7 балами залишився на дні турнірної таблиці.

Україна. УПЛ, 13 тур

Арсенал-Київ – Шахтар – 0:3

Голи: Патрік, 45, Болбат, 55, Коваленко, 63 (пен)