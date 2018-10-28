Зоря – Олександрія – 0:0 – відеоогляд матчу

Олександрія на виїзді розписала безгольову нічию із Зорею.

У першому таймі активною була Зоря, яка контролювала м'яч, в той час як Олександрія більше зосереджувалася на контртаках.

На 33-й хвилині Руїс вдало зіграв на випередження та завершив простріл Михайличенка ударом повз ближню штангу, а на 35-й потужний удар Громова з-під поперечини витягнув Паньків. Чогось більш гострого в цей відрізок гри команди не створили.

Зоря та Олександрія розписали нульову нічию

На 66-й хвилині удар Поляруса з відскоку витягнув Феліпе, на 87-88-й хвилинах двічі вступив у гру Паньків, парирувавши удари Майбороди та Михайличенка з близької відстані, однак забити хоча б один гол команди так і не спромоглись.

Олександрія залишилась на третьому місці з 26 очками, а Зоря залишилася на сьомій сходинці, маючи в активі лише 15 пунктів.

Арсенал-Київ – Шахтар – 0:3 – відео голів та огляд матчу

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