Главные новости футбола 27 октября: Шахтер и Ливерпуль уверенно победили, Атлетико возглавил Примеру перед Эль Класико

"Футбол 24" представляет дайджест новостей за 27 октября.

Украина

Шахтер без проблем разгромил Арсенал-Киев полурезервным составом. Смотрите видео голов и обзор матча первой и последней команд чемпионата. Благодаря этой победе "горняки" временно оторвались от Динамо на 5 очков. Паулу Фонсека отметил закономерность успеха его подопечных, а Вячеслав Грозный в присущем стиле раскритиковал своих футболистов.

В центральном матче тура Заря расписала нулевую ничью с Александрией и продолжила безвыигрышную серию до 6 матчей. Десна дома переиграла Мариуполь – победный дубль на счету героя встречи Безбородко.

Эль Класико

Сегодня состоится долгожданное Эль Класико – первое за 11 лет без Роналду и Месси. Билеты на матч стоят дороже всего в истории противостояния. Реал и Барселона уже объявили заявки на поединок. Лопетеги имеет шанс прервать "проклятие", которое длится уже 41 год.

Однако к Эль Класико Примера подходит с новым лидером – на вершину турнирной таблицы вырвался Атлетико, который в тяжелом матче одолел Реал Сосьедад. Валенсия и Атлетик сыграли в скучную ничью, а Леганес Андрея Лунина проиграл Леванте и остался в зоне вылета.

Европа

Ливерпуль разгромил Кардифф и возглавил английскую Премьер-лигу. 26 очков в 10 турах – лучший старт "красных" в истории АПЛ. Садьйо Мане оформил дубль и стал 7 африканцем, который забил 50 голов в английском топ-дивизионе. В другом матче на Туманном Альбионе Вест Хэм Андрея Ярмоленко упустил победу над Лестером. Главное событие вечера – вертолет владельца "лис" разбился у домашнего стадиона клуба.

Герта прервала 6-матчевую победную серию дортмундской Боруссии во всех турнирах. "Шмели" остались на первом месте в Бундеслиге, но Бавария, обыграв Майнц, приблизилась вплотную. Соперник Шахтер Хоффенхайм разбил Штутгарт.

Ювентус был близок к тому, чтобы во второй раз подряд потерять очки в Серии А. Туринцы имели серьезные проблемы в гостях у Эмполи, но дубль Криштиану Роналду принес им викторию. Победный гол португальского гения получился особенно красивым – дальний выстрел из-за пределов штрафной в "девятку".