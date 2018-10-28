Десна вдома перемогла Маріуполь

Дубль Дениса Безбородька допоміг Десні здобути перемогу над Маріуполем.

Перший тайм вийшов досить динамічним. Чернігівці вийшли вперед вже на 4-й хвилині після шедеврального пострілу Безбородька, який підхопив м'яч після обрізки, протягнув його через півполя та влучив у дев'ятку з дистанції. Це неабияк спантеличило гостей, які прийшли до тями ближче до кінця тайму. За цей час чернігівці створили серію гольових моментів: так, на 21-й хвилині Хльобас увійшов у штрафний з лівого краю та завдав потужного удару, але Гальчук парирував; на 27-й Дмитро скористався обрізкою Яворського й неточно пробив з гострого кута, а на 36-й же Безбородько завершив передачу Мостового ударом з кількох метрів повз ближню дев'ятку. Крім того, на 34-й хвилині після удару Артема Фаворова Ігор Тищенко підіграв собі рукою, однак арбітр пенальті не дав.

У Маріуполя за час активності Десни був лише один справді небезпечний момент на 22-й хвилині, коли з гострого кута пробивав Борячук – Паст парирував. Втім, наприкінці тайму гості явно прокинулись і почали активно насідати на ворота суперника: так, на 42-й на пенальті після гри рукою у штрафному Десни могли претендувати вже "азовці", а на 45-й з гострого кута небезпечно пробив Кирюханцев – Паст знову був на висоті. Кілька разів на оперативний простір виривався Борячук, однак всі ці потуги успіху не мали.

Другий тайм Десні знову вдалось почати зі швидкого голу – і знову його автором став Денис Безбородько, який на 47-й хвилині скористався жахливою помилкою Бикова, вийшов віч-на-віч та переграв Гальчука. На 52-й же чернігівці були близькими до третього голу, але постріл Артема Фаворова зі штрафного з-під поперечини дістав голкіпер. Кілька разів на ударну позицію в штрафному виривався Дмитро Хльобас, однак йому катастрофічно не щастило із завершенням. За це гості могли покарати на 60-й хвилині, коли після удару головою у виконанні Олексія Бикова чернігівцям довелося виносити м'яч з лінії воріт.

Приблизно із 70-х хвилин стало очевидно, що Десна не відпустить перемогу. Маріуполь все менше став реально загострювати, а ті моменти, які мав, безжально губив – як, наприклад, перспективний штрафний на 78-й хвилині, коли Борячук зі штрафного пробив просто жахливо. Десна грала по рахунку й впевнено довела матч до перемоги, яка для чернігівців стала другою на рідному стадіоні й п'ятою взагалі.

"Сіверяни" піднялися на шосте місце та впритул наблизились до "азовців", у яких на одне очко більше – шістнадцять проти сімнадцяти. Втім, конкуренти обох команд свої матчі ще не зіграли.

Чемпіонат України 2018/2019, 13-й тур

Десна – Маріуполь – 2:0

Голи: Безбородько, 4, 47