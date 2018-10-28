Борусія Д – Герта – 2:2 – відео голів та огляд матчу

У матчі 9 туру Бундесліги дортмундська Борусія несподівано втратила очки з Гертою. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Борусія у рамках 9 туру Бундесліги вдома приймала Герту. Підопічним Люсьєна Фавра потрібно було перемагати для впевненого лідерства в чемпіонаті.

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Але столична команда несподівано відібрала очки у "джмелів". У складі обох колективів по дублю відзначились Джайдон Санчо та Саломон Калу, причому, другий гол івуарієць забив на 90+1.

Борусія Д після 9 турів має 21 очко і йде на 1 сходинці в турнірній таблиці Бундесліги, Герта п'ята з 16 пунктами.

Чемпіонат Німеччини, 9-й тур

Борусія Д – Герта – 2:2

Голи: Санчо, 27, 73 – Калу, 41, 90+1 (пен)

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