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Борусія Д – Герта – 2:2 – відео голів та огляд матчу

27 жовтня 21:55 334 Читать на русском
Борусія Д – Герта – 2:2 – відео голів та огляд матчу
Джайдон Санчо / ФК Борусія Д

У матчі 9 туру Бундесліги дортмундська Борусія несподівано втратила очки з Гертою. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Борусія у рамках 9 туру Бундесліги вдома приймала Герту. Підопічним Люсьєна Фавра потрібно було перемагати для впевненого лідерства в чемпіонаті.

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Але столична команда несподівано відібрала очки у "джмелів". У складі обох колективів по дублю відзначились Джайдон Санчо та Саломон Калу, причому, другий гол івуарієць забив на 90+1.

Борусія Д після 9 турів має 21 очко і йде на 1 сходинці в турнірній таблиці Бундесліги, Герта п'ята з 16 пунктами.

Чемпіонат Німеччини, 9-й тур

Борусія Д – Герта – 2:2

Голи: Санчо, 27, 73 – Калу, 41, 90+1 (пен)

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Німеччина9 турСігнал Ідуна Парк (Дортмунд)

Борусія Дортмунд - Герта: Субота 27 жовтня 2018

Борусія Дортмунд
Матч завершено
2 : 2
Герта
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