Арсенал-Київ – Шахтар: післяматчева прес-конференція Паулу Фонсеки

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека після гри з Арсеналом підкреслив закономірність перемоги своєї команди та прокоментував гру Віктора Коваленка.

"У цьому матчі повністю домінував Шахтар. Ми створювали моменти, грали з командою, яка фактично повністю закрилася в обороні. В першому таймі наша гра була не достатньо швидкою, але все одно ми створили багато моментів. Перший гол забили цілком закономірно. Ми часто діставалися до штрафної суперника.

У другому таймі у нас стало більше вільного простору, ми продовжували створювати моменти. Сьогоднішній результат абсолютно справедливий. Варто згадати, що нещодавно Арсенал-Київ грав з Динамо і програв лише 0:1, вони також виграли на виїзді (у Ворскли – прим. "Футбол 24"), ця команда додає, росте, тому ми прекрасно розуміли, що не можна розслаблятися. І сьогодні мої хлопці провели серйозну роботу.

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Гра Коваленко? Ми завжди вірили в нього. Останнім часом він додає, набирає форму. А критику, яка завжди постійно лунала в бік Коваленка, я, чесно кажучи, не розумію. Це багатообіцяючий молодий гравець, який заслуговує на нашу довіру. І сьогодні він провів дуже хорошу гру.

Наступні важливі матчі? Зараз у нас є травмовані гравці, дискваліфіковані, бо сьогодні не могли грати Мораєс та Кайоде. У нас дуже щільний календар, велика кількість матчів за такий короткий період. І зараз дуже важливо правильно розподіляти гравців. Зараз виступають ті, хто немає так багато часу, і вони намагаються це використати", - сказав португалець після матчу з київським Арсеналом", – підсумував Фонсека на післяматчевій прес-конференції.

До слова, Шахтар розгромив Арсенал-Київ у матчі 13-го туру української Прем'єр-ліги

Арсенал-Київ – Шахтар – 0:3 – відео голів та огляд матчу