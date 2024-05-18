Казкове прощання Ройса у відеоогляді матчу Борусія Д – Дармштадт – 4:0
19:48 - Читать на русском
Борусія Дортмунд розірвала Дармштадт у 34-му турі Бундесліги. Дивіться відео голів та огляд матчу.
завершено
Марко Ройс проводив останній матч перед рідним Вестфаленом. Майже 35-річний хавбек влаштував справжнє шоу – асист і ефектний гол зі штрафного за тайм.
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По перерві Борусія добила Дармштадт точними ударами Брандта та Малена. Ройс під шалені овації партнерів, суперників та трибун покинув поле на 82-й хвилині. Попереду останній надважливий бій – фінал ЛЧ проти Реала на Вемблі 1 червня.
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