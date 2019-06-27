Євро-2019 U-21: Німеччина у драматичному матчі переграла Румунію та вийшла у фінал турніру

Відбувся перший півфінальний поєдинок Євро-2019 серед збірних U-21.

Євро-2019 U-21, 1/2 фіналу

Німеччина – Румунія – 4:2

Голи: Амірі, 21, 90+4, Вальшмідт, 51 (пен.), 90 – Пушкаш, 26 (пен.), 44

Вилучення: Паскану, 90+2 (Р)

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Німеччина на правах фаворита поєдинку відкрила рахунок, але румуни ще до свистка на перерву шокували суперника, забивши 2 м'ячі у відповідь.

Після перерви номінальні господарі кинулись рятувати ситуацію та швидко вирівняли становище. Все йшло до овертаймів, але вже у компенсований арбітром час німці двічі забили, чим поховали надії Румунії відігратись.

Таким чином Німеччина стала першим фіналістом турніру. В другому півфіналі зустрінуться Іспанія та Франція.