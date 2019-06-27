Руні забив неймовірний гол ударом зі своєї половини поля в матчі МЛС

Нападник ДС Юнайтед Вейн Руні вкотре продемонстрував свою футбольну майстерність.

У черговому матчі регулярного сезону MLS ДС Юнайтед на своєму полі мінімально обіграв Орландо Сіті (1:0). Єдиний гол у цьому поєдинку забив колишній форвард Манчестер Юнайтед Вейн Руні.

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Англієць відзначився точним ударом зі своєї половини поля – м'яч перелетів через голкіпера Орландо Брайана Роу, який вийшов з воріт занадто далеко. Для Руні цей гол став дев'ятим в 17 матчах регулярного сезону MLS.