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Динамо визначилось із суперниками на австрійському зборі – кияни знову зіграють з Олімпіакосом

18:29 366 Читать на русском
Динамо визначилось із суперниками на австрійському зборі – кияни знову зіграють з Олімпіакосом
Динамо – Олімпіакос / ФК Динамо Київ

Київське Динамо визначилось з усіма спарингами на австрійському зборі. "Біло-сині" зіграють проти Олімпіакоса, якому протистояли в 1/16 фіналу Ліги Європи.

Динамо на своєму офіційному сайті назвало усіх спаринг-партнерів на літньому зборі в Австрії. Серед них – грецький Олімпіакос, з яким кияни ще взимку зустрічались в 1/16 фіналу Ліги Європи.

Динамо і Шахтар стали суперниками Колоса в рамках підготовки до нового сезону УПЛ

4 липня. Динамо – Ботошані (Румунія), 19:00

5 липня. Динамо – Ваккер (Австрія), 19:00

8 липня. Динамо – Олімпіакос (Греція)

13 липня. Динамо – Брентфорд (Англія), 13:00

14 липня. Динамо – Швац (Австрія), 14:30

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