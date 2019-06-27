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Маліновський за крок від переходу в Сампдорію – відома сума трансферу

20:24 578 Читать на русском
Маліновський за крок від переходу в Сампдорію – відома сума трансферу
Руслан Маліновський / ФК Генк

Руслан Маліновський близький до переходу у Сампдорію. Генуезці заплатять Генку 12 млн євро.

Сампдорія та Генк домовились про трансфер півзахисника Руслана Маліновського, повідомляє Джанлука Ді Марціо. Сума трансферу складе 12 млн євро.

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За інформацією джерела, італійський клуб може оформити перехід одного з лідерів збірної України наступного тижня.

Раніше повідомлялось, що на гравця, окрім Сампдорії, претендують Аталанта та Валенсія.

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