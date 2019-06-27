Маліновський за крок від переходу в Сампдорію – відома сума трансферу

Збірна України — 19:32 2213
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Динамо визначилось із суперниками на австрійському зборі – кияни знову зіграють з ОлімпіакосомУкраїна — 18:29 613
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