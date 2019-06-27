Барселона офіційно підписала Нето

Барселона офіційно здійснила трансфер воротаря Валенсії Норберто Нето.

Барселона підписала голкіпера Валенсії Норберто Нето, повідомляє офіційний сайт каталонців.

Сіллессен офіційно перейшов у Валенсію

Барселона виплатила за голкіпера 26 млн євро, ще 9 млн будуть виплачені в якості бонусів.

Нето підпише з Барселоною контракт терміном на чотири сезони, до літа 2023 року. Опція викупу, прописана в угоді, складе 200 млн євро.

Раніше з Барселони до Валенсії за 35 млн євро перейшов воротар Яспер Сіллессен. Повідомлялося, що клуби обміняються голкіперами без доплат.

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