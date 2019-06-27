Барселона офіційно підписала Нето

Україна — 13:00 1460
-
Унікальний гравець Шахтаря, непробивний Паньків і провальний пенальтист Мораєс: рекорди та антирекорди футболістів УПЛ
-
Караваєв не полетів на збори Зорі – стала відома сума потенційного трансферу гравця в ДинамоУкраїна — 12:46 1058
-
Маріуполь офіційно оголосив про трансфери трьох чемпіонів світу у складі збірної України U-20Україна — 11:53 926
-
Швед дізнався ігровий номер у СелтікуСвіт — 10:35 3445
-
Неймар в Барселону: ПСЖ пропонує каталонцям зухвалий обмін, який схожий на пограбуванняІспанія — 10:09 4768