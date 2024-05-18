Голкіпери Реала використовують кожну вільну хвилинку, щоб покращити свої скіли, які можуть допомогти їм потрапити в основу на вирішальний матч Ліги чемпіонів.

Тібо Куртуа та Андрій Лунін продовжують заочну боротьбу за право зіграти на Вемблі проти дортмундської Борусії 1 червня у фіналі ЛЧ. За повідомленням Marca, воротарі навіть відмовились від трьох вихідних, які Карло Анчелотті надав команді після перемоги на Алавесом (5:0) у 36-му турі Ла Ліги.

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До них приєднався і Кепа Аррісабалага, який розраховує вийти в одному з двох матчів чемпіонату, які залишились. Голкіпери всі ці дні працювали під керівництвом тренера воротарів Луїса Льопіса, а українець продовжував тренуватися навіть вдома (демонструючи це у своїх соцмережах).

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Нагадаємо, Лунін не грав у Ла Лізі в останніх чотирьох матчах (тричі в основі виходив Куртуа і 1 раз Кепа). Андрій натомість допоміг Реалу у матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів проти Баварії (2:1).

Тепер Анчелотті опинився перед непростим вибором: віддячити Луніну за грандіозний сезон і допомогу в той момент, коли це було так необхідно, чи знову довіритись найкращому голкіперу світу, який лише нещодавно повернувся після травми.

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