Голкіпер Реала та збірної України Андрій Лунін завоював довіру фанатів після хороших виступів у сезоні 2023/24.

Наставнику "вершкових" Карлу Анчелотті доведеться зробити не простий вибір щодо воротаря на фінал Ліги чемпіонів, оскільки Тібо Куртуа повернувся до основного складу і вже зіграв у кількох матчах.

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Видання Marca провело опитування серед своїх читачів: "Хто, на твою думку, повинен вийти у воротах Реала на Вемблі?" За Луніна віддали свої голоси 52% вболівальників, а за Тібо Куртуа – 44%. Карло Анчелотті пояснив, що обере голкіпера на фінал напередодні гри.

Нагадаємо, що фінал Ліги чемпіонів відбудеться 1 червня на Вемблі. За трофей Реал боротиметься з Борусією Д.

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