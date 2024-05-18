"Мені дуже сумно залишати Брайтон, але я дуже пишаюся тим, чого досягли мої гравці та персонал за підтримки всіх у клубі та наших чудових уболівальників за останні два історичні сезони.

Де Дзербі офіційно покине Брайтон – сенсаційне рішення клубу

Ми домовилися завершити моє перебування в Брайтоні, щоб ми з клубом могли продовжувати працювати так, як найкраще підходить кожному з нас, дотримуючись власних ідей та бачення, а також нашої роботи та людських цінностей. Я дійсно насолоджувався напруженими та складними двома роками роботи у Прем'єр-лізі. Чотири великі турніри цього сезону. Відхід зараз дає мені час перепочити, перш ніж ухвалити рішення про свої плани на майбутнє", – наводить слова Де Дзербі прес-служба Брайтона.

"Чайок" покидають і помічники італійця, серед яких Андреа Малдера, – колишній член тренерського штабу Андрія Шевченка у збірній України.

Де Дзербі – безальтернативний варіант Баварії, переговори вже тривають, відома ціна питання