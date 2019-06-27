"Коноплянка шукатиме новий виклик", – генеральний директор Шальке підтвердив відхід українця

Генеральний директор Шальке Йохен Шнайдер повідомив, що вінгер Євген Коноплянка шукатиме новий клуб для продовження кар'єри.

"Бенталеб, який зараз знаходиться на реабілітації, переорієнтовується. Як і Коноплянка, він теж буде шукати новий виклик", – цитує генерального директора Twitter Шальке.

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Українець перейшов до німецького клубу з Севільї влітку 2016 року, але за 3 сезони не зміг стати основним гравцем команди і змушений шукати новий клуб для продовження кар'єри. Наразі активно повідомляється про його перехід у Фенербахче.

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