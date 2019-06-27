Неймар в Барселону: ПСЖ пропонує каталонцям зухвалий обмін, який схожий на пограбування

Барселона розпочала складні перемовини з ПСЖ щодо трансферу Неймара.

Парижани готові відпустити 27-річного бразильця на Камп Ноу, однак сподіваються отримати від цієї операції максимум користі, інформує Sport.es.

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Раніше повідомлялося, що Барса готова відпустити в Париж Філіппе Коутінью та доплатити 100 мільйонів євро, але такий варіант не влаштував чемпіонів Франції, які хочуть отримати ще одну зірку "блаугранас" – Усмана Дембеле. ПСЖ має намір орендувати 22-річного француза з подальшим правом викупу.

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Також зазначається, що переговори будуть складними через напружені стосунки між клубами. Однак посередники роблять усе можливе, щоб трансфер таки відбувся.