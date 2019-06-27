Карпати оголосили про трансфер Вакуленка

Іспанія — 10:09 677
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Неймар в Барселону: ПСЖ пропонує каталонцям зухвалий обмін, який схожий на пограбування
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Сіллессен офіційно перейшов у ВаленсіюІспанія — 26 черв 805
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Шахтар – Лудогорець: Сікан, Мораєс і Ко прикрашають дебют Каштру, несподівані ходи та майстер-клас для РеброваУкраїна — 26 черв 8461
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Зінченко цілить в історичний рекорд АПЛ, а Ман Сіті готує 2 топ-трансфери – англійський ЗМІ спроектував долю українцяАнглія — 26 черв 7187
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