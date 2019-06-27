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Карпати оголосили про трансфер Вакуленка

09:13 1105 Читать на русском
Карпати оголосили про трансфер Вакуленка
Сергій Вакуленко / фото: ФК Карпати

Півзахисник донецького Шахтаря Сергій Вакуленко став гравцем львівських Карпат.

25-річний футболіст уклав з львів'янами трирічний контракт, повідомляє прес-служба Карпат.

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Минулий сезон Вакуленко провів в оренді в донецькому Олімпіку, а потім в Арсеналі-Київ, зігравши всього 23 матчі в УПЛ.

Відзначимо, що Вакуленко посів п'яте місце в списку бомбардирів чемпіонату України, забивши дев'ять голів.

УПЛ опинилась поза топ-10 чемпіонатів Європи за трансферною вартістю гравців

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Трансфери Головне Сергій Вакуленко Сергій Вакуленко Карпати Карпати
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