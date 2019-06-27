Караваєв став гравцем Динамо

Динамо офіційно підсилилось капітаном Зорі Олександром Караваєвим. Гравець збірної України підписав 4-річний контракт.

Півзахисник Зорі Олександр Караваєв перейшов у київське Динамо. Угода з гравцем збірної України розрахована на 4 роки. У Динамо Караваєв виступатиме під 20-м номером, інформує офіційний сайт "біло-синіх".

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Раніше стало відомо, що Караваєв не полетів із Зорею на збори до Словенії. За неофіційною інформацією, трансфер обійшовся киянам у 1,25 млн євро. Крім того, у зворотному напрямку перебрався Богдан Михайліченко, який став повноправним гравцем луганців. Його контракт розрахований також на 4 роки.

27-річний Караваєв є вихованцем Шахтаря, проте не провів за основну команду "гірників" жодного поєдинку. На правах оренди виступав за Севастополь, Зорю та Фенербахче (у другій половині сезоні 2016/17). Влітку 2017-го луганці викупили гравця збірної України у Шахтаря та підписали з ним трирічний контракт.

В сезоні 2018/19 в активі Караваєва 10 голів та 5 асистів.

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