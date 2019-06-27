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Караваєв: Хацкевич особисто дзвонив і повідомив, що хоче бачити мене в Динамо

21:57 412 Читать на русском
Караваєв: Хацкевич особисто дзвонив і повідомив, що хоче бачити мене в Динамо
Олександр Караваєв (зліва) / ФК Динамо Київ

Захисник Динамо Олександр Караваєв прокоментував свій перехід у столичний клуб.

"Відчуття після підписання контракту хвилюючі. Коли з'явилася пропозиція і все відбувалося на рівні обговорення, я це сприймав нормально, але зараз, коли вже безпосередньо підписував контракт, відчував приємне хвилювання, я повністю усвідомив, куди потрапив.

Караваєв став гравцем Динамо

Звичайно, я розумію, що надовго пов'язав свою долю з клубом, у якого великі завдання, мені це дуже подобається і імпонує. З кожним роком, починаючи від початку моєї футбольної кар'єри ще на юнацькому рівні, я постійно рухався по сходах угору. Не хочу, щоб зараз був пік моєї кар'єри, сподіваюся, надалі також буду рухатися вперед до її завершення.

Хацкевич мені дзвонив, виказав свою зацікавленість, мене це підкупило. Футболісту завжди приємно, коли тренер дзвонить і каже, що розраховує на нього і хоче, щоб він грав у команді. Саме це стало одним із вирішальних факторів у здійсненні цього переходу", – цитує Караваєва офіційний сайт Динамо.

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