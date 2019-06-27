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Євро-2019 U-21: Іспанія розгромила Францію та стала другим фіналістом турніру

27 червня 23:56 73 Читать на русском
Євро-2019 U-21: Іспанія розгромила Францію та стала другим фіналістом турніру
Іспанія зустрінеться у фіналі з Німеччиною / Фото AFP

Іспанія перемогла Францію у другому півфіналі Євро-2019 серед команд U-21.

Євро-2019 U-21, 1/2 фіналу

Іспанія – Франція – 4:1

Голи: Рока, 28, Оярсабаль, 45+5 (пен.), Ольмо, 47, Майораль, 67 – Матета, 16 (пен.)

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Французи першими святкували взяття воріт, реалізувавши пенальті вже на 16-й хвилині, але ейфорія тривала недовго. Вже за 12 хвилин номінальні господарі вирівняли становище, а перед свистком на перерву Оярсабаль вивів Іспанію вперед.

Після перерви гравці збірної Франції посипались. Іспанці ще двічі вразили ворота суперника, чим довели рахунок до розгромного.

В підсумку Франція потрапила у фінал Євро-2019, де зустрінеться із Німеччиною. Вирішальний двобій відбудеться 30 червня, початок о 21:45.

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