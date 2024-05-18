– Ми чули ваш досить жорсткий діалог з арбітрами. Я так розумію, мова йшла про момент з пенальті?

– Жорсткий? Я спокійно розмовляю. Просто людині доводжу, що ні Динамо нічого не потрібно, ні нам. Суди, що є. Якщо там був пенальті – ну, вибачте, тоді не знаю. Якщо там був офсайд у Дібанго – теж вибачте, тоді я сліпий.

Зараз нормальні технології. Є iPad, на якому можна передивитися одразу момент. Але це вже таке, це ми проїхали. Я просто не розумію цих помилок. Як ми хочемо, щоб потім наші судді судили в Європі? Ніколи вони не судили й не будуть судити. Одиниці.

Динамо – Кривбас – 3:1 – відео голів та огляд матчу

– Це питання, я так розумію, не про заангажованість, а про рівень?

– Я не говорю, яка там ангажованість? Нікому нічого не треба. Це рівень наш, не більше, не менше. Я ж без усіляких образ. Я все одно побажав найкращого. Вони повинні робити з цих помилок якісь висновки та рухатися далі. А то вони нам потім розказують: "Та ви краще грайте". Та ми-то граємо. Ми працюємо, ви теж працюйте, ось і все.

– Були декілька експериментів, тому що дозволяло турнірне становище. Чи задоволені грою своєї команди? Тому що початок невдалий вийшов, 2 м'ячі швидко пропустили.

– А що не вийшло? Що пенальті поставили, якого не було? Другий м'яч пропустили. Але якщо брати в цілому гру – мені дуже сподобалося, як ми грали. У нас було вдосталь моментів, могли забивати також. Ми грали на рівних що 1-й тайм, що 2-й. Є над чим працювати, є куди рухатися далі, тому будемо ще більше працювати та прибирати ці помилки.

– Твердохліб – хлопчина талановитий, але здебільшого він у вас на заміни поки виходить. Сьогодні – перша гра в основі в УПЛ, і проти Динамо, забив. Чи може він ще більше спрогресувати вже в наступному сезоні?

– Потрібен час. Я думаю, все буде нормально. Я ще раз повторюся: ми взяли гравця з Миная, який на сьогодні бореться за виживання. Я це дуже добре розумів. Роботяща людина, дай Бог йому рухатися далі. Усе буде добре, я на нього дуже розраховую, – поділився Вернидуб в ефірі FootballHub.

Динамо переграло Кривбас: Шапаренко забив шедевр, експерименти Шовковського не прибрали проблему