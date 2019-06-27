Маркевич: Мені обіцяли, що якщо у Шевченка не вийде, то я очолю збірну України – заради цього і сиджу

Відомий український тренер Мирон Маркевич заявив, що не проти повернутись до тренерської діяльності. При цьому не виключив своєї роботи навіть у збірній України.

"Чому я погодився очолити комітет національних збірних ФФУ замість тренерської посади? Я погодився з однієї причини – мене попросили, щоб Шевченко продовжив роботу. Це раз. Друге – мені сказали, що якщо у Шевченка не вийде, то я буду головним тренером збірної. Заради цього я сидів і сиджу (в УАФ – прим. "Футбол 24").

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Я дуже хочу, щоб наша збірна потрапила у фінальну частину Євро-2020, бо це потрібно для України. Сподіваюсь, що так воно і буде. Але якщо раптом не вийде – то я буду просити, щоб мене призначили головним тренером збірної України. Те, що мені обіцяли.

Жалкую, що не працюю тренером вже 2 роки, але так склались обставини. Я пішов на цей компроміс, адже не завжди стається так, як ти цього хочеш. Хотів би ще попрацювати, але це буде остання команда. Хотів би дійсно чогось досягнути, але лише в серйозному проекті", – розповів Маркевич в ефірі програми "Бомбардир".

Нагадаємо, після відходу з Дніпра у 2016 році Маркевич очолив Комітет національних збірних ФФУ (нині – УАФ). До слова, у 2010 році Мирон Богданович очолював збірну України – під його керівництвом національна команда провела 4 матчі.

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