Барселона офіційно прокоментувала можливий трансфер Неймара

Віце-президент Барселони Жорді Кардонер підтвердив, що нападник ПСЖ Неймар хоче покинути паризький клуб і повернутися в Каталонію.

"Неймар хоче повернутися в Барселону, але це питання поки не обговорюється радою директорів. За чутками, ми вже його підписали, але насправді ми навіть не зв'язувалися з ним.

Неймар в Барселону: ПСЖ пропонує каталонцям зухвалий обмін, який схожий на пограбування

Мене не дивує, що Неймар хоче повернутися. Таке вже траплялося раніше: інші гравці йшли і поверталися, наприклад Сеск та Піке. Неймар – відмінний гравець, але нам потрібно проаналізувати те, як він покидав команду, якщо колись його підписання стане реальним", – цитує Кардонера Marca.

Нагадаємо, Неймар виступав за Барселону з 2013 по 2017 рік. Бразилець зіграв за каталонців 186 матчів у всіх турнірах, в яких забив 105 м'ячів і зробив 76 результативних передач. У 2017 році форвард перейшов в ПСЖ за рекордні для світового футболу 222 мільйони євро. Його контракт з парижанами діє до літа 2022 року.

Повернення Неймара, трансфер Грізманна, відставка Вальверде: сосіос Барселони відповіли на головні питання літа