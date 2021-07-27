Україна

СК Дніпро-1 у меншості розписав скандальну нічию з Ворсклою із дублем Довбика – відео голів і огляд матчу.

Харківський Металіст дебютував у Першій лізі шаленою битвою з Альянсом – два вилучення, два пенальті і дубль екс-гравця Монако. "Зґвалтування українського футболу": президент Альянса вибухнув після суддівського свавілля в матчі.

Київське Динамо вирушило до України після наднапружених зборів. СК Дніпро-1 та Чорноморець "обмінялися" домашніми матчами в сезоні 2021/22.

Трансфери

Донецький Шахтар відпустив Сіпріано в Сьйон. Минай презентував відразу трьох новачків – серед них вихованець Шахтаря.

Натомість Севілья та Тоттенхем офіційно узгодили обмін вінгерами. Англійський Манчестер Юнайтед домовився з Реалом про перехід Варана.

Інші топ-події

Кріштіану Роналду прибув у розташування Ювентуса. "Стара синьйора" не пропонуватиме Роналду новий контракт – португалець відреагував на рішення туринців.

Новий претендент на Ярмоленка, ризик Зінченка – що чекає лідерів України на старті АПЛ 2020/21 і як це вплине на збірну. Натомість Андрій Лунін провів героїчний матч за Реал – українець вразив тренера і змусив згадати магію фіналу ЛЧ, а іспанські ЗМІ лякають.