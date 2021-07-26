Захисник Реала Рафаель Варан перебуває за крок до переїзду на Туманний Альбіон.

Рафаель Варан підпише з Манчестер Юнайтед контракт до 2026 року, повідомляє журналіст Ніколо Скіра у Twitter.

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Реал отримає за французького оборонця 50 млн євро+бонуси. 28-річний захисник зароблятиме у Манчестері близько 12 млн євро. Медогляд Рафаеля запланований вже на середу, після чого сторони і оголосять офіційно про трансфер.

Рафаель захищає кольори королівського клубу з 2011 року. У минулому сезоні Ла Ліги Варан провів 31 поєдинок, в яких відзначився двома голами.

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