Київська делегація вирушила з аеропорту Зальцбурга на батьківщину, повідомляє офіційний сайт клубу. Приземлення в аеропорту Бориспіль очікується близько опівночі.

"Всі втомлені, тому іноді здають нерви": Андрієвський пояснив сутичку з гравцями Газіантепа

За час зборів Динамо встигло побувати в 4 країнах – Австрії, Швейцарії, Франції та Італії. В рамках підготовки підопічні Луческу зіграли вражаючі 12 спарингів. Результати такі – 5 перемог, 5 нічиїх і 2 поразки.

Нагадаємо, офіційний сезон для Динамо стартує 1-го серпня домашнім матчем в УПЛ проти Вереса. Початок зустрічі о 19:30.

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