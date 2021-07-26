36-річний португалець прибув у спортивний центр Юве під назвою "Стара синьйора" для старту підготовки до нової кампанії.

Недвед висловився щодо майбутнього Роналду та інших зірок Ювентуса – раніше легенда "збрехав" про збереження Пірло

Як повідомляє TuttoMercatoWeb, Роналду, зокрема, очікує зустріч з Массіміліано Аллегрі, агентом та керівництвом клубу, на якій обговорюватимуть майбутнє Кріштіану. Наразі у нього залишився лише один рік контракту з Ювентусом.

До слова, Кріштіану Роналду із запізненням повернувся в Турин, адже мав продовжену відпустку після виступів на Євро-2020, на якому став найкращим бомбардиром.

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