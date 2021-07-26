Поєдинок між Ворсклою та СК Дніпро-1 у Полтаві закривав програму 1-го туру УПЛ 2021/22 (якщо не згадувати про перенесений на серпень матч між Динамо та Минаєм). Зустріч викликала неабиякий інтерес з боку перших персон УАФ – у VIP-ложі були помічені Андрій Павелко, Олексій Михайличенко, Анатолій Дем'яненко та Євгеній Протасов. На жаль, підтримати полтавців у першій домашці в чемпіонаті зібралося всього 2-3 тисячі звичайних фанів, але вони компенсували цей мінус гучною підтримкою та великою кількістю атрибутики.

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Для ворсклян цей поєдинок був другим у сезоні – три дні тому команда дебютувала в Лізі конференцій, розписавши нічию з КуПСом у Фінляндії. На сьогоднішній матч Юрій Максимов не став серйозно оновлювати склад, обмежившись ротацією на позиції центрбека. Замість Бондаренка наставник господарів кинув у бій Тамма.

Ігор Йовічевіч, своєю чергою, зумів здивувати, виставивши схему 3-4-3 й випустивши одразу п'ятьох новачків. Позицію центрбеків зайняли Логінов, Сваток та Адамюк, а дискваліфікованого Ігнатенка в опорній зоні замінив Джурасек. У трійці нападників разом з Довбиком розташувались Русин і Чуже. Позиції латералів закрили Лучкевич і Микита Кравченко, а у воротах розташувався Паст.

Перший тайм виявився дуже цікавим і динамічним. Ворскла стартувала у ньому набагато впевненіше, регулярно перехоплюючи м'яч у середній лінії й тікаючи у швидкі контратаки по флангах. У СК Дніпро-1 слабко тримався м'яч, однак це ще півбіди. Справжні проблеми почалися на 6-й хвилині, коли полтавці забили несподіваний красивий гол: Степанюк отримав скидку від Тілля і потужно пробив з правого кута штрафного – м'яч полетів по центру, однак Паст втратив ворота, полетівши у ближній кут. 1:0. Є перший воротарський ляп у сезоні!

СК Дніпро-1 огризнувся легеньким ударом Русина метрів з 20-ти (Різник спокійно взяв його), а от Ворскла через 8 хвилин після першого голу ледь не забила другий. Знову не обійшлося без участі Паста: Пуцлін з дальньої дистанції несподівано вистрілив у праву дев'ятку, а голкіпер парирував – втім, м'яч від його долоней ледь не залетів у ворота.

Після цього гра дещо заспокоїлась, але у дніпровців і в середині першого тайму нічого не виходило. Велика кількість браку, відсутність цікавих рішень на останній третині поля та нуль моментів при явній перевазі Ворскли в роботі з м'ячем настільки тривожила Ігора Йовічевіча, що той дістав телефон і почав про щось радитись із помічниками. До 30-х хвилин у "спортклубівців" була лишень одна явна нагода зрівняти рахунок – це Адамюк замкнув подачу з кутового. "Круглий" пролетів у кількох метрах від дальньої стійки.

В останній третині першого тайму гра розкрилася. Гості зуміли підлаштуватись до футболу ворсклян, чому неабияк сприяли хороші переміщення Джурасека між лініями та захід латералів у центр – втім, полтавці все одно виглядали солідніше, а помилок у дніпровців вистачало. Як наслідок, вболівальники спостерігали за гойдалками, у яких пішли дуже хороші моменти.

Так, на 31-й хвилині СК Дніпро-1 розкатав контратаку, в завершенні якої Кравченко вирізав шикарний простріл під вихід Довбика віч-на-віч. Артем завдав удару, але влучив прямо у Різника. Вже за хвилину забивати могла Ворскла – це Кане на дриблінгу увірвався на правий край штрафного, хитро пробивши у ближній кут. Паст парирував! На 42-й він же врятував гостей після класного пострілу Тілля з лінії карного майданчика. Дніпровці огризалися контрвипадами без завершення. Зрештою, на перерву команди пішли за мінімальної переваги ворсклян.

На старті другого тайму зміст гри не змінювався. У СК Дніпро-1 було вривання Довбика на правий край штрафного з дуже неточним ударом, а Ворскла провела кілька перпективних атак і стандартів. В цей період в очі впадала велика кількість порушень, причому з боку гостей грубощів було більше – до 53-ї хвилини Логінов і Когут вже встигли сісти на жовті картки, а в одному з епізодів Пердута впав у карному майданчику після дуже неоднозначного стику.

Зрештою, дніпровці догралися – на 57-й Логінов пішов у підкат проти Кане, заробивши другу жовту. Фол, до речі, виявився сумнівним – на повторах здалося, що Ібрагім почав падати ще до контакту з ногою. Так чи інакше, СК Дніпро-1 залишився у меншості.

Ігор Йовічевіч одразу ж провів подвійну заміну, замість Когута й Русина кинувши у бій Ді Франко та Назаренка. Здавалося, що зараз Ворскла притисне суперника, однак вже на 59-й хвилині гості зрівняли рахунок! Гол привіз Пердута, який на власній третині поля втратив м'яч під тиском Джурасека. Хорват одразу перевів м'яч на Чуже, а той у дотик виконав передачу на лінію карного майданчика – Довбик же, перегравши Яворського, вистрілив у дальній кут. Без шансів для Різника. 1:1!

Тепер вже Юрій Максимов змушений був проводити заміни. Замість Тілля, Степанюка та Кане коуч полтавців випустив Вакулу, Челядіна та Луїзао, однак перехопити ініціативу ворсклянам не вдавалося. Ба більше – на 65-й хвилині СК Дніпро-1 ледь другий гол не забив, спіймавши господарів на контратаці. В її завершенні Назаренко закрутив м'яч метрів з 20-ти під дальню стійку, але Олександру трішки забракло точності.

Гості в середині другого тайму виглядали дуже солідно, але саме в цей період вони пропустили другий гол. І знову не обійшлось без курйозу: Вакула на 67-й хвилині отримав закидання з глибини на правий край штрафного, а Сваток, прикривши м'яч від Владислава, вирішив вибити сферу – втім, центрбек лишень перекинув Паста, забивши у власні ворота. 2:1! Щоправда, на початку атаки були питання щодо офсайду, але VAR у перших турах не працює.

Здавалося, що тепер вже Ворскла свого не втратить. У СК Дніпро-1 на це була своя думка: вже на 71-й хвилині Чуже замкнув подачу з кутового (неточно), а на 72-й гості зрівняли рахунок внаслідок помилки Різника при виносі – Назаренко підхопив м'яч і вивів Довбика практично віч-на-віч. Артем легко переграв голкіпера. 2:2!

Все б нічого, але цей гол точно не можна було зараховувати. Довбик перебував у гігантському офсайді.

В наступні 10 хвилині команди перестали загострювати, якщо не згадувати про простенький дальній удар Пешіча в руки Пасту. Загальна динаміка, однак, залишалася дуже високою, а нерв відчувався навіть через телевізійну картинку. Юрій Максимов точно не збирався погоджуватись на нічию, випустивши на 80-й хвилині нападника Кравчука, в той час як Ігор Йовічевіч зміцнив опорну зону Батаговим.

В ендшпілі зустрічі Ворскла була дуже близькою до того, аби вирвати перемогу. В цьому їм міг допомогти Паст, який на 86-й хвилині вийшов за межі штрафного на перехоплення – Євген вибив м'яч, але влучив у свого ж партнера. Пешіч опинився на відскоку, але в купі-малій пробити по порожніх воротах йому не дали. Ще за дві хвилини відзначитись міг Пуцлін, який отримав м'яч у центрі штрафного й вистрілив з рикошетом – повз ближню стійку! Обидві команди в цей період так завелися, що на 90-й хвилині сталася сутичка, у якій вилучення отримав Ігор Йовічевіч.

Арбітр додав до основного часу аж сім хвилин. Ворскла летіла уперед, але на 90+3-й ледь не потрапила у полон внаслідок вривання Назаренка на правий край карного майданчика. Бути б голу, якби при ударі у Олександра не поїхала нога. Покарання за марнотратство могло прилетіти практично одразу – це Луїзао вистрілив з лету метрів з 12-ти у ближній кут. Паст врятував СК Дніпро-1.

Після цього полтавці провели ще кілька атак з ударами, але вирвати перемогу команді так і не вдалося. Фінальний свисток зафіксував бойову нічию!

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