Захисник Шахтаря Маркос Сіпріано став гравцем Сьйона, повідомляє офіційний сайт "помаранчево-чорних".

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22-річний оборонець перейшов у швейцарський клуб на правах оренди і виступатиме за представника чемпіонату Швейцарії до кінця сезону-2021/22. Подробиці угоди не повідомляються, однак за інформацією ЗМІ Сьйон матиме першочергове право викупу гравця.

Нагадаємо, Сіпріано приєднався до Шахтаря влітку 2018 року з бразильського Сан-Паулу за 1 млн євро. Всього провів за "гірників" 25 матчів, в яких забив 1 гол. Transfermarkt оцінює бразильця у 1,3 млн євро.

У минулому сезоні чемпіонату Швейцарії Сьйон у перехідних матчах врятувався від вильоту з еліти.

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